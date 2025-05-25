Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Gabriel Paulista, sahalarında Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"BU MAÇ SEZONUN ÖZETİ GİBİYDİ"
Alınan mağlubiyetle ilgili konuşan Gabriel Paulista "Fırsatlar bulduk ama faydalanamadık. Duran topta hata yaptık, rakip gol buldu. Evimizde kaybettik, üçüncü sıraya çıkmak için avantajı da yitirdik." dedi.
Açıklamalarına devam eden Paulista "Futbol her gün yeni fırsatlar doğurur, bir şansımız olacağına inanıyorum. Bu maç sezonun özeti gibiydi." açıklamasını yaptı.
"BU MAÇ SEZONUN ÖZETİ GİBİYDİ"
Alınan mağlubiyetle ilgili konuşan Gabriel Paulista "Fırsatlar bulduk ama faydalanamadık. Duran topta hata yaptık, rakip gol buldu. Evimizde kaybettik, üçüncü sıraya çıkmak için avantajı da yitirdik." dedi.
Açıklamalarına devam eden Paulista "Futbol her gün yeni fırsatlar doğurur, bir şansımız olacağına inanıyorum. Bu maç sezonun özeti gibiydi." açıklamasını yaptı.
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