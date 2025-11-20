20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Paul Pogba, sahalara geri dönüyor

Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklarla mücadele eden Fransız yıldız Paul Pogba, henüz yeni takımında forma şansı bulamamıştı. Ancak Ligue 1'in 13. haftasında Rennes'e karşı oynanacak deplasman maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

calendar 20 Kasım 2025 19:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Monaco'ya transfer olduktan sonra sakatlıklar sebebiyle yeni takımında henüz forma giyemeyen Paul Pogba'nın sahalara döneceği tarih belli oldu

2025-26 sezonu yaz transfer döneminde serbest statüde olan Pogba, Monaco'ya katılmıştı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kırmızı-beyazlı formayı henüz giymedi.

Fransız basını L'Equipe'in haberine göre, Pogba'nın sahalara dönüşü Rennes deplasmanında gerçekleşecek. Tecrübeli futbolcu, uzun süreli yokluğunu ceza ve sağlık sorunları nedeniyle yaşadı; performans eksikliği bu süreçte ön planda olmadı.



Pogba, son olarak 3 Eylül 2023'te Juventus formasıyla resmi bir maçta sahaya çıkmıştı. Ardından aldığı 18 aylık doping cezası, kariyerine ara vermesine yol açtı.

Monaco teknik direktörü Sebastien Pocognoli, Pogba'nın hem fiziksel hem de mental olarak maçlara hazır olduğunu belirterek, sahaya çıktığında motive ve odaklı olduğunu vurguladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
