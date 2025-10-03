03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
2-5
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
4-0
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-3
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-1
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
0-1
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
3-1
03 Ekim
Osasuna-Getafe
2-1
03 Ekim
Verona-Sassuolo
0-1
03 Ekim
Paris FC-Lorient
2-0
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
1-2

Paul Onuachu'ya özel ödül!

Trendyol Süper Lig'de Ağustos ayının en güzel golü Paul Onuachu'dan geldi.

calendar 03 Ekim 2025 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paul Onuachu'ya özel ödül!
Trabzonsporlu Paul Onuachu'nun Samsunspor'a attığı gol, Trendyol Süper Lig'de Ağıustos ayının en güzel golü seçildi.

 Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 4. haftasında Samsunspor'a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Ağustos ayının en güzel golü seçildi.

Onuachu'ya Kayserispor karşılaşması öncesi ödülünü Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas verdi.

 
