Paul Onuachu'ya özel ödül!

Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 4. haftasında Samsunspor'a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Ağustos ayının en güzel golü seçildi.
Onuachu'ya Kayserispor karşılaşması öncesi ödülünü Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas verdi.
