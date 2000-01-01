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Paul Millsap, bir yıl daha Denver'da!

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Denver Nuggets ve forvet Paul Millsap, gelecek sezon için tek yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Denver Nuggets ve forvet Paul Millsap, gelecek sezon için tek yıllığı 10 milyon dolarlık bir sözleşme üzerinde anlaştılar.

35 yaşındaki oyuncu, 2017'de takım ile üç yıllık bir anlaşma imzaladığından beri Denver'ın en kilit katkı veren oyuncularından biri olmuştu. Önceki sezon %43.5 üçlük isabetiyle 11.6 sayı, 5.7 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları yakalamış olan Millsap, ekibin 2009'dan beri ilk kez Konferans Finalleri'ne ulaşmasına yardımcı olmuştu.

Charania'ya göre Millsap, serbest oyuncu olarak ligdeki takımların yarısından fazlasından ilgi görmüştü.

The Boston Globe'dan Adam Himmelsbach'a göre, Boston Celtics'in son günlerde veteran oyuncuya büyük bir ilgi gösterdiği, ancak Millsap'in ailesini Denver'dan taşımak istemediği kaydedildi.


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