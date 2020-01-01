Pau Gasol, Lakers ya da Barcelona'da bitirmek istiyor!

Serbest oyuncu Pau Gasol, yakın zamanda Los Angeles Lakers'a gelecek sezon beklenmedik bir geri dönüş yapmak istemesiyle ilgili bir kez daha konuştu.



Gasol, gelecek sezon tekrar oynamak için güçlü bir arzuya sahip ve 39 yaşındaki oyuncu, eski takımı Barcelona'nın yanı sıra LA ile de kariyerini de bitirmeye çalışıyor:



"Eğer ayağım iyi durumda olursa NBA ya da Avrupa'da da oynama niyetim var. Lakers ile son bir sezon geçirmek cazip geliyor, Barça'da bitirmek de cazip geliyor, ancak gerçek olasılıkları ve o anın koşulları için hangi durumun en iyi olacağını görmeniz gerekiyor."



Gasol, kararını vermeden önce üstesinden gelmesi gereken bir kaç önemli durum olduğunu söyledi. Genel sağlığı ve zindeliği, onun için en önde gelen şeyler:



"İyi hissediyorum. İyileşmek için daha fazla zamanım oldu. Koşmaya ve zıplamaya başlayabildiğimde, ayak ve kemiğin tekrar profesyonel basketbol oynamam için normale döndüğünden emin olmak adına çok daha fazla bilgim olacak."



Bu noktada hiçbir şey kesin olmasa da, Gasol'un önümüzdeki sezon Lakers ile bir "Last Dance"e sahip olmak için geri dönmesi, güzel bir hikaye olabilirdi.



