Chicago Bulls forveti Patrick Williams'ın, yakın zamanda cerrahi olarak onarılan ayağında ağrı yaşadığı bildirildi.



Williams, önceki sezon geçirdiği operasyon sonrasında, Temmuz ayında sol ayağının iyi hissettiğini ve ayrıca ağrısız bir şekilde koşup zıplayabildiğini belirtmişti.



Ancak The Athletic'ten Darnell Mayberry, Bulls'un geçtiğimiz ay düzenlediği yaz antrenmanlarında Williams'ın sol ayağında rahatsızlık hissettiğini ve ek dinlenme için aktivitesini durdurmak zorunda kaldığını söyledi.



Önümüzdeki hafta başlayacak antrenman kampı için hazır olup olmayacağı belirsizliğini koruyan Williams, geçtiğimiz sezon sadece 43 maçta oynadıktan sonra sol ayağındaki kırığı onarmak için ameliyat olmuştu.



Chicago, 2023-24 sezonunda 10.0 sayı, 3.9 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları kaydeden Williams için bu yaz beş yıllığı 90 milyon dolarlık uzun vadeli bir yatırım yapmıştı.



