Eski NBA oyuncusu Jabari Parker, NBA'in artık 'eskisi kadar etkili olmadığını' belirterek, Avrupa'da FC Barcelona'ya gitme sebebini açıkladı.



Parker geçtiğimiz günlerde neden ABD dışında oynamayı tercih ettiğini açıklarken, NBA için bazı eleştirilerde bulundu:



"Mantıklı bir yapının içinde yer almak istiyorum. Her maçın kıymeti olduğu bir yapıda. Ne yazık ki NBA tamamen bir iş ve her maçı kazanmaya çalışan yalnızca 10-12 takım var. Kalanı da draft seçimi kovalıyor.



Peki bu durum iyi oyuncuları nerede bırakıyor? Maç kaybetmek için ya çok iyi ya da çok kötü olmanız gerekiyor.



Tüm bunların, DeMarcus Cousins, Dwight Howard veya John Wall gibi Hall of Fame'e girme potansiyeli olan adamların iş bulamamasının bir mazereti olmaması lazım. Maalesef artık ligin eski etkisine sahip olmadığını görüyoruz."



Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic de geçmişte benzer bir yorum yapmış, NBA'de skor üretmenin Avrupa'ya kıyasla daha kolay olduğunu söylemişti.