Fransa Kupası son 64 turunda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçın penaltı atışlarında Will Still'in ekibi Lens'i yenerek son 32 turuna kaldı.
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresinin 66. dakikasında Lens adına Mbala N'Zola sahneye çıkarken, 70. dakikada Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain'
Penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain adını son 32 turuna yazdırırken, Lens kupaya veda etmiş oldu.
Lens'te Mbala N'Zola ve Andy Diouf penaltı atışlarından yararlanamadı.
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresinin 66. dakikasında Lens adına Mbala N'Zola sahneye çıkarken, 70. dakikada Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain'
Penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain adını son 32 turuna yazdırırken, Lens kupaya veda etmiş oldu.
Lens'te Mbala N'Zola ve Andy Diouf penaltı atışlarından yararlanamadı.