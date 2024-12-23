Paris SG, penaltılarda Lens'i elemeyi bildi

Fransa Kupası son 64 turunda Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçın penaltı atışlarında Lens'i yenerek son 32 turuna kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Paris SG, penaltılarda Lens'i elemeyi bildi
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23 Aralık 2024 01:09
Fransa Kupası son 64 turunda Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain, normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan maçın penaltı atışlarında Will Still'in ekibi Lens'i yenerek son 32 turuna kaldı.

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan maçın normal süresinin 66. dakikasında Lens adına Mbala N'Zola sahneye çıkarken, 70. dakikada Gonçalo Ramos Paris Saint-Germain'

Penaltı atışlarında rakibini 4-3 mağlup eden Paris Saint-Germain adını son 32 turuna yazdırırken, Lens kupaya veda etmiş oldu.

Lens'te Mbala N'Zola ve Andy Diouf penaltı atışlarından yararlanamadı.

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