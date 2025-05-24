Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain, Reims ile karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan maçı Paris Saint-Germain, 3-0'lık skorla kazandı.



Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 19. dakikalarda Bradley Barcola ile 43. dakikada Achraf Hakimi kaydetti.



Paris Saint-Germain, Fransa Kupası ile birlikte bu sezon 3. kupasını kazandı. PSG, daha önce Ligue 1 ve Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.



Luis Enrique'nin ekibi PSG, 31 Mayıs Cumartesi günü ise Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek.



