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Paris Saint-Germain'den bu sezon 3. kupa!

Paris Saint-Germain, Reims'i 3-0 mağlup ederek Fransa Kupası'nın sahibi oldu. PSG, bu sezon 3. kupasını kazandı.

calendar 24 Mayıs 2025 23:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain'den bu sezon 3. kupa!
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Fransa Kupası final maçında Paris Saint-Germain, Reims ile karşı karşıya geldi. Stade de France'de oynanan maçı Paris Saint-Germain, 3-0'lık skorla kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 19. dakikalarda Bradley Barcola ile 43. dakikada Achraf Hakimi kaydetti.

Paris Saint-Germain, Fransa Kupası ile birlikte bu sezon 3. kupasını kazandı. PSG, daha önce Ligue 1 ve Süper Kupa'yı da müzesine götürmüştü.

Luis Enrique'nin ekibi PSG, 31 Mayıs Cumartesi günü ise Şampiyonlar Ligi finalinde Inter ile karşı karşıya gelecek.


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