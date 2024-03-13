Para Yüzme Dünya Serisi İtalya'da başlıyor

Para Yüzme Dünya Serisi perşembe günü İtalya'da başlayacak.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 14-17 Mart tarihlerinde Lignano Sabbiadoro kasabasında yapılacak.
Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türkiye'yi; Umut Ünlü, Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Turgut Aslan Yaraman, Esra Yüce, Hacı Çağlar, Burak Koçak, Elif İldem, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı temsil edecek.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 14-17 Mart tarihlerinde Lignano Sabbiadoro kasabasında yapılacak.
Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türkiye'yi; Umut Ünlü, Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Turgut Aslan Yaraman, Esra Yüce, Hacı Çağlar, Burak Koçak, Elif İldem, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı temsil edecek.
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