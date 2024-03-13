Para Yüzme Dünya Serisi İtalya'da başlıyor

Para Yüzme Dünya Serisi perşembe günü İtalya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 10 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Para Yüzme Dünya Serisi İtalya'da başlıyor
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13 Mart 2024 14:08
Para Yüzme Dünya Serisi perşembe günü İtalya'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 14-17 Mart tarihlerinde Lignano Sabbiadoro kasabasında yapılacak.

Para Yüzme Dünya Serisi'nde Türkiye'yi; Umut Ünlü, Emine Avcu, Meryem Nur Tunuğ, Turgut Aslan Yaraman, Esra Yüce, Hacı Çağlar, Burak Koçak, Elif İldem, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı temsil edecek.

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