Para masa tenisinde ilk 10'da iki Türk

Nesim Turan ise 19 yıllık aktif spor kariyerinde iz bıraktığını sıralamadan gördüklerini belirterek "Ne mutlu bana ki aktif sporu bırakmama rağmen hala üst sıralarda yer alabiliyorum. İlerleyen aylarda mutlaka ilk 10'dan düşeceğim ama 6-7 ay turnuvaya katılmayıp buralarda kalmak çok değerli. Ülkemi ve bayrağımı yönetici olarak ve sosyal sorumluluk projeleriyle en iyi şekilde temsil etmeye hayatım boyunca devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, dünya sıralamasında ağustos ayını zirvede tamamlarken Nesim Turan sporu bırakmasına rağmen ilk 10'da yer aldı.Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), para masa tenisinde ağustos ayının dünya sıralamasını açıkladı.Paralimpik oyunlarda 2016 Rio'da ve 2020 Tokyo'da altın madalya kazanan Abdullah Öztürk, 2024 Paris'te ise partneri Nesim Turan ile çiftlerde bronz madalyanın sahibi olmuştu. Milli sporcu, sınıf 4 kategorisinde uluslararası yarışlarda puan toplayan 84 sporcu içerisinde birinci sırada bulunuyor.Bu yıl katıldığı her uluslararası organizasyondan madalyayla dönen Abdullah, 5292 puanla zirvede yer alırken en yakın takipçisi 5 bin 255 puanla Tayland'dan Wanchai Chaiwut oldu.Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden, iki dünya şampiyonluğu ve 3 paralimpik oyunlar madalyası bulunan Nesim Turan, sporu bırakmasına rağmen dünya sıralamasında ilk 10'da yer alamaya devam ediyor.Sporu nisan ayında bırakan ve üzerinden 4 ay geçmesine rağmen geçmiş yıllarda kazandığı başarılar sebebiyle listede olan Nesim Turan, ağustos ayını 3943 puanla 10. tamamladı.Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, AA'ya yaptıkları açıklamada Türk bayrağını uluslararası alanda temsil etmenin "büyük gururunu" yaşadıklarını söylediler.Abdullah Öztürk, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiğini ancak ana hedefinin 2028'de 3. kez paralimpik oyunlar şampiyonluğu olduğunu vurgulayarak