Para Judoda Yasin Çimciler, 5. oldu

Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı.
Müsabakanın sona ermesine 15 saniye kala 1-0 önde olan Yasin, 3. shido cezasını aldığı için rakibine saha içinde puan vermemesine rağmen maçı 1-10 kaybetti ve bronz madalyayı Moldovalı sporcu kazandı.
Müsabakanın sona ermesine 15 saniye kala 1-0 önde olan Yasin, 3. shido cezasını aldığı için rakibine saha içinde puan vermemesine rağmen maçı 1-10 kaybetti ve bronz madalyayı Moldovalı sporcu kazandı.
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