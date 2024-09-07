Para Judoda Yasin Çimciler, 5. oldu

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler 90 kilo J1 kategorisinde Yasin Çimciler, 5. oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para Judoda Yasin Çimciler, 5. oldu
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07 Eylül 2024 18:10
Son güncelleme 07 Eylül 2024 18:11
Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, bronz madalya maçında Moldovalı Oleg Cretul ile karşılaştı.

Müsabakanın sona ermesine 15 saniye kala 1-0 önde olan Yasin, 3. shido cezasını aldığı için rakibine saha içinde puan vermemesine rağmen maçı 1-10 kaybetti ve bronz madalyayı Moldovalı sporcu kazandı.

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