Para dansta milli sporculardan 6 madalya

Çekya'da düzenlenen Para Dans Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyon sona erdi.



Organizasyonda Barış Bayraktar tek erkekler serbest stil ve 5 dans kategorilerinde 2 altın, Abdulkadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal ikilisi çiftlerde latin dans, serbest ve standart stil kategorilerinde 3 gümüş madalya kazandı. Yine Abdulkadir Ünal, bireysel tek erkekler serbest kategorisinde bronz madalya aldı.



Türkiye organizasyonu böylece 2'si altın, 3'ü gümüş, 1'i bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tamamladı.





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