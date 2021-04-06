Papu Gomez: 'Bazı ülkelerde futbol oynamak yok olmaktır'

İspanya La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Papu Gomez, Atalanta'dan ayrılış süreci hakkında ilk kez konuştu.



Atalanta'da kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Papu Gomez, "Bütün bunların nasıl olduğunu hala anlamaya çalışıyorum. Suçlu olmadığımı biliyorum ama bu şekilde devam edemezdik. Atalanta'yı düşünürsem çok üzülürüm, bugün bile Atalanta'yı izlerken zorlanıyorum, eski arkadaşlarımı görmek canımı acıtıyor. Umarım her şey Atalanta için iyi olur" dedi.





Atalanta'dan ayrılırken önünde birçok opsiyon olduğunun altını çizen Gomez, "MLS'den ve Arabistan'dan harika teklifler aldım, çok büyük paralı tekliflerdi ancak benim önceliğim Sevilla'ydı. Beni isteyen insanlar olduğunu biliyordum ancak bazı ülkelerde futbol oynamak yok olmak gibidir, şu anda Sevilla'da olmaktan dolayı gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.



