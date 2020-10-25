Papiss Cisse: "3 puanları toplamaya devam edeceğiz"

Fenerbahçe'de Trabzonspor ağlarını sarsan Papiss Cisse, maç sonunda konuştu.

Haber; Sporx.com
Papiss Cisse: '3 puanları toplamaya devam edeceğiz'
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25 Ekim 2020 21:15
Fenerbahçeli futbolcu Papiss Cisse, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu belirten Cisse, "Büyük bir mutluluk benim için.. Geçen hafta Göztepe maçında goller kaçırmıştım ama çok şükür Trabzonspor'a golümü attım. Elhamdülillah" dedi.

Fenerbahçe'nin iyi bir takım olduğunun altını çizen Cisse, "Geçen sezon Alanyaspor'da iyi bir yıl geçirdim. Kimseyi incitmeden şunu söylemek istiyorum. Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Fenerbahçe iyi bir takım, güçlü takım. Daha iyi olacağız, bir takım olarak kazanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



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