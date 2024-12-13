PAOK, sahasında adeta gol oldu yağdı

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında PAOK, sahasında Ferençvaroş'u 5-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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PAOK, sahasında adeta gol oldu yağdı
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12 Aralık 2024 22:46
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:12
UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında PAOK ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Toumba'da oynanan mücadeleyi ev sahibi PAOK 5-0'lık skorla kazandı.

PAOK'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Taison, 29. dakikada Brandon Thomas, 76. dakikada Fedor Chalov, 80. dakikada penaltıdan Andrija Zivkovic ve 89. dakikada Kiril Despodov kaydetti.

Bu sonucun ardından PAOK, 7 puana yükselirken, 3 maçlık galibiyet serisi biten Ferençvaroş ise 9 puanda kaldı.

PAOK, gelecek maçta Slavia Prag'ı ağırlayacak. Ferençvaroş ise Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

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