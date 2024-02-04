Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos karşı karşıya geldi.Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli oyuncu Samet Akaydin, karşılaşmada forma şansı bulamadı.Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.Yunanistan'da günün diğer sonuçları şu şekilde;21. haftanın ardından Yunanistan'da oluşan puan durumunda ilk 4 şöyle sıralandı;