Panathinaikos Başkanı, Ergin Ataman'la Obradovic'i kıyasladı! 'Avrupa'nın en iyisi'

Turkish Airlines EuroLeague'de iddialı bir kadro kuran Yunan ekibi Panathinaikos, Ergin Ataman'ı takımın başına getirmişti. Panathinaikos Başkanı, Ergin Ataman ile Obradovic'i kıyasladı.



YILDIZLARI TAKVİYE ETTİLER



Euroleague'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Panathinaikos kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirdi. Yunanistan ekibi, Avrupa'da transferin gözde isimlerini kadrosuna kattı. Panathinaikos şu ana kadar, Luca Vildoza, Mathias Lessort, Kostas Antetokounmpo, Dimitris Moraitis, Olek Balcerowski, Ioannis Papapetrou, Juancho Hernangomez ve Jerian Grant'i kadrosuna dahil etti.



SLOUKAS TRANSFERİ OLAY YARATTI



Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiacos'tan ayrılan Kostas Sloukas'ı da renklerine bağlayarak da gündemi sarstı. Olympiacos taraftarları sosyal medyadan Yunan oyun kurucuya adeta ateş püskürdü. Kostas Sloukas'ın Panathinaikos'tan 3 yıllık kontrat için toplam 10 milyon dolar alacağı belirtildi.



EUROLEAGUE'DE İLK HAFTA DERBİ



Turkish Airlines EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun fikstürü belli oldu. Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda ilk hafta dev bir derbiye sahne olacak. 6 Ekim Cuma günü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos sahasında ezeli rakibi Olympiacos'u konuk edecek.



'OBRADOVİC APAYRI'



Eurohoops'ta yer alan habere göre Panathinaikos'un başkanı Dimitris Giannakopoulos, SDNA'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Giannakopoulos, Yunan ekibinin efsane başantrenörü Zeljko Obradovic ile Ergin Ataman'ı da kıyasladı.



Giannakopoulos'un açıklamaları şu şekilde:



"İnsanların ne düşündüğünü bilmiyorum. Ataman'a her zaman güvendim, hem bir insan hem de bir koç olarak beni kazandı. Bence Zeljko Obradovic apayrı bir klasmanda bulunuyor, Ergin Ataman ise (ondan sonra) Avrupa'nın en iyisi ve son beş yılın en başarılısı. Benimle aynı felsefeyi paylaşıyor ve güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.



'LASO İLE TEMASIMIZ VARDI'



Ergin Ataman öncesinde Pablo Laso ile de görüştüklerini doğrulayan Giannakopoulos, "Pablo Laso ile temasımız vardı, bizi reddetmedi. Ancak bizim tercihimiz Ataman'dı." dedi.



"KÖTÜ NİYETLİ İNSANLAR OLMASAYDI...'



Obradovic ile arasındaki ilişkiye de değinen Giannakopoulos, "Zeljko Obradovic her zaman çok takdir ettiğim bir insan. Kişisel düzeyde de onunla sayısız sevinç ve üzüntü yaşadık. 2012 yılında beni üzen bir karar verdi. Ama saygı duyuyorum. Bu ilişkiyi bozmak için her fırsatta yalanlarla uğraşan kötü niyetli insanlar olmasaydı, muhtemelen hiçbir iniş çıkış yaşanmazdı." sözlerini dile getirdi.