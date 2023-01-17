Palut: 'Yönetimle aramızda sorun yoktu'

Konyaspor'la yollarını ayıran İlhan Palut, sözleşme feshi açıklaması sonrası ilk kez konuştu.



Konya'nın Sesi'ne konuşan İlhan Palut yaptığı açıklamada yönetimle aralarında herhangi birşey olmadığını belirttiği açıklamasında şu sözleri kullandı:



"Bugün yönetimden geldiler ve yolları ayırma kararının daha iyi olacağını söylediler. Kan değişikliğinin faydalı olacağını düşünmüşler. Herhangi bir sorun yoktu aramızda. Ara transfer dönemiyle ilgili de herhangi birşey konuşmadık. Fesih işlemleri bitsin detaylı şekilde açıklama yapacağım. Şuan prosedürlerin tamamlanması için görüşmeler sürüyor. bunları halletmeye çalışıyoruz."





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