Indiana Pacers'ın NBA'e, New York Knicks'e karşı oynadıkları playoff serisnin 1. ve 2. maçlarında kendilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü düşündükleri 78 hatalı düdüğü şikayet ettiği bildirildi.



Pacers başantrenörü Rick Carlisle, Indiana'nın Çarşamba günü New York'a 130-121 mağlup olduğu Doğu Konferansı yarı finalinde 2-0 geride kalmasının ardından yaptığı konuşmada, takımın 1. maçta 29 şüpheli hakem kararı tespit ettiğini söylemişti. Pacers'ın daha sonra 2. maçta yanlış çalınan veya hiç çalınmadığını düşündüğü 49 düdüğü de NBA yönetimine şikayet ettiği belirtildi.



Carlisle, 1. maçtaki düdükleri incelenmek üzere lig yönetimine göndermemeye karar verdiklerini ancak 2. maçta kendi bakış açılarına göre benzer hakemlik sorunları ortaya çıktıktan sonra, bu karardan vazgeçtiklerini söylemişti.



NBA protokolü kapsamında kliplerin Knicks ekibiyle de paylaşılacağı kaydedildi.





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