Indiana Pacers'ın, Buddy Hield karşılığında ilk tur draft hakkı ve rotasyon oyuncusu istediği iddia edildi.



HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre Pacers, Hield'la ilgili tutumunu net bir şekilde ortaya koydu ve potansiyel talipler için yüksek bir fiyat belirledi.



NBA'den beş yöneticiye göre Pacers'ın, Hield karşılığında ilk tur draft hakkı ve bir rotasyon oyuncusunu içeren bir takas paketi arayışında olduğu belirtildi.



Muhtemel bir anlaşmada draft hakkının veya teklif edilen oyuncunun kalitesine bağlı olarak, dinamiklerin değişebileceği de iddialar arasında yer aldı.



Bu sezon süresi dolan 19,28 milyon dolarlık bir sözleşmeye sahip olan ve kısa süre önce Pacers'ın ilk beş kadrosuna yükseldiğinden beri performansını artıran Hield, maç başına 24,4 dakikada 13,6 sayı, 2,9 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları yakalıyor.





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