Pablo Fornals'ın yeni adresi belli oldu

Transfer döneminin bitmesine saatler kala çalışmalarını hızlandıran Real Betis, yeni orta sahasını İngiltere'de buldu.



Fabrizio Romano'nun haberine göre Real Betis son olarak West Ham United forması giyen Pablo Fornals'ı kadrosuna katmak üzere.



Haberin detaylarında Real Betis'in, 27 yaşındaki İspanyol orta saha için West Ham'a 6 milyon euro net, 4 milyon euro bonusla birlikte toplamda 10 milyon euroya kadrosuna katacağını yazdı.



Pablo Fornals'ın, West Ham United ile sözleşmesi sezon sonunda sona ereceğinden İngiliz ekibinin gelen bu teklifi kabul ettiği de haberin detaylarında yer aldı.



23 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon West Ham United ile 23 resmi maça çıkan Pablo Fornals bu karşılaşmalarda gol katkısı sağlayamadı.



