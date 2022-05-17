ÖZET İZLE: Sampdoria, Fiorentina'yı 4 golle dağıttı

İtalya Serie A'da Sampdoria, sahasında Fiorentina ile karşı karşı karşıya geldi. Sampdoria, müadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada ALex Ferrari, 30. dakikada Fabio Quagliarella, 71. dakikada Morten Thorsby ve 83. dakikada Abdelhamid Sabiri'den geldi. Fiorentina'nın tek golü 89. dakikada Nicolas Gonzalez'den geldi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 16. dakikada ALex Ferrari, 30. dakikada Fabio Quagliarella, 71. dakikada Morten Thorsby ve 83. dakikada Abdelhamid Sabiri'den geldi. Fiorentina'nın tek golü 89. dakikada Nicolas Gonzalez'den geldi.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: