Özer Hurmacı nasıl kadro dışı kaldığını açıkladı

Bursaspor'un Adana Demirspor'a kaybettiği maçın ardından takım kaptanlarından Özer Hurmacı, maç öncesi kadro dışı kalması yla ilgili konuştu.



Özer Hurmacı, kendisinin sakatlığı sebebiyle zaten oynayacak durumda olmadığını, buna rağmen oynamayı çok istemesine rağmen ilk 11'e alınmadığını belirterek buna tepki gösterdiğini ve kamptan ayrılma izni verilmediğinde tesise döndüğünü belirtti. Maça gitmek için bindikleri takım otobüsünden indirildiğini belirten Özer Hurmacı konuyla ilgili TRTSpor'a konuştu.



"MAÇI İZLERKEN GÖZ YAŞLARIMI TUTAMADIM"



"Bu saatte böyle bir şey için, bu konuyla ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum. Takım kaptanlarından biri olarak bu konuyla ilgili de değil, direk çıkamamamızın üzüntüsünü de yaşıyorum. Maçı izlerken göz yaşlarımı tutamadım"



"TAKIM ÇIKAMADI DİYE Mİ, OYNAMADIM DİYE Mİ ÜZÜLEYİM BİLEMİYORUM"



"Arka adalemde ve dizimde kemik ödemim var. 14 gün idman yapmadan bunlara rağmen ter idmanı yaparak maça çıktım. Son maçı tamamlayamadan maçtan çıktım. Adana Demir maçı için olan idmana çıktım. İçim kıpır kıpır maçta oynamak istiyorum. Ben çıkamadı diye mi, oynayamadım diye mi üzüleyim bilmiyorum."



"TESİSTEN AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM, İZİN ÇIKMAYINCA DA GERİ DÖNDÜM"



"Oynayıp oynamamala ilgili Mehmet Yıldız hocamla konuştum. Ben bu maçta oynamak istiyorum dedim. Bu takımı buraya kadar bizler getirdik dedim. Bursaspor tarihine geçmek istiyorum dedim. 1. Lig'de ilk defa oynuyorum ve şampiyonluk istiyorum dedim. Hoca benimle başlamak istemediğini söyledi. O zaman beni kadrodan çıkarın dedim, oynamamanın üzüntüsüyle doktora ben gideyim dedim. Zaten sakatım, fedakarlık yaparak oynamak istiyorum dedim. Arabama bindim, izin çıkmayınca da tesisime gittim uyudum."



"OTOBÜSTEN GÖZLERİM DOLU İNDİM"



"Sabah kahvaltıya katıldım, otobüse bindim yerime oturdum. Otobüsteyken Mehmet hoca yanıma geldi, hoca seni istemiyor sen gelmiyormuşsun dedi bana. Tamam dedim, arkadaşlarıma başarılar diledim otobüsten indim gözlerim dolu şekilde."



"BİR TAKIM ARKADAŞIMIN ARAYA GİRMESİNİ BEKLEDİM"



"Bu konuyla gündeme gelmek benim için çok acı. Benim otobüsten inmem istendikten sonra bir takım arkadaşımın 'Özer ağabey de gelsin hocam' diye araya girmesini bekledim"



