Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında Atletico Madrid ile özel maçta karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'taki maçı 2-0'lık skorla kazandı.



Beşiktaş'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou attı.



Bu karşılaşmadan elde edilecek tüm gelir, Beşiktaş'ın deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.



Beşiktaş, ligin 29. haftasında pazar günü Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Atletico Madrid ise La Liga'nın 29. haftasında Almeria'yı ağırlayacak.



GÜNEŞ SÜRE ALAMAYAN OYUNCULARI OYNATTI



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı.



Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu.



Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.



BAKAN KASAPOĞLU DA TRİBÜNDE



Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile dostluk maçında karşılaştı.



Depremden etkilenenlere yardım amacıyla Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden takip etti.



Bakan Kasapoğlu, müsabakayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerle izledi.



TRİBÜNLERİN YARISI DOLDU



Bilet gelirleri, deprem bölgesinde okul yapımında kullanılacak dostluk maçı için siyah-beyazlı kulübün yaklaşık 25 bin bilet sattığı belirtildi.



Tribünlerin yarısı boş kalırken, Beşiktaş sahaya İspanyolca "Teşekkürler Atletico Madrid" yazılı pankartla çıktı.





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