TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Tarsus İdman Yurdu ve Bayburt Özel İdare Spor'u 2-1 yenerek zirve yarışına ortak olan Menemen Futbol Kulübü, İnegölspor'u misafir edecek.



"GALİBİYET SERİSİ DEVAM EDECEK"



Menemen İlçe Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, İnegölspor maçının zorlu geçeceğini ancak galibiyet serisini sürdüreceklerini ifade etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ