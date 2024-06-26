Ozan Tufan, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı ve KAP açıklaması yaptığı Ozan Tufan, bordo-mavili kulüp için sağlık kontrolünden geçti.

, Fotoğraf; Imago
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Ozan Tufan, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti
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26 Haziran 2024 12:54
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı ve KAP açıklaması yaptığı Ozan Tufan resmi imza öncesi tüm protokolleri yerine getirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ozan Tuıfan, Trabzonspor için sağlık kontrolünden geçti.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME

29 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 3+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Trabzonspor, Ozan Tufan için Hull City'ye 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Hull City'de geride kalan sezonda 40 maça çıkan Ozan Tufan, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

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