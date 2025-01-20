Ozan Tufan: '4-5 hafta maske takacağım'

Yüzündeki maske ile ilgili konuşan Ozan, " Geçen antrenmanda bir mücadele esnasında dirsek geldi. Burnumda bir kırık var. Bir 4-5 hafta sürer gibi görünüyor. O zamana kadar maskeyle çıkacağım gibi görünüyor." dedi.



"BİZ KALİTELİ BİR TAKIMIZ"