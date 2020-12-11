Ozan Kabak: 'Bırakın beni, gideyim'

A Milli Takımımızın 20 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, artık Schalke'den ayrılmak istiyor.



Yılın başından beri kötü performansıyla ligin dibine kadar düşün Schalke, küme düşme tehlikesi yaşıyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Ozan, kulüp yönetiminden kendisini bırakmasını istiyor.



BİRÇOK TALİBİ VAR



Genç stoper, bonserviste anlaşılması halinde Ocak 2021'de Schalke 04'ten ayrılacak.



Liverpool, Tottenham ve Milan, Ozan Kabak için en önde gelen kulüpler arasında yer alıyor.



Milli oyuncu, bu sezon takımıyla 5 Bundesliga maçına çıktı. Schalke 04, ligde çıktığı 10 maç sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.



