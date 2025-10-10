10 Ekim
Kazakistan-Linheştayn
3-064'
10 Ekim
Fransa-Azerbaycan
21:45
10 Ekim
İzlanda-Ukrayna
21:45
10 Ekim
Belçika-Kuzey Makedonya
21:45
10 Ekim
İsveç-İsviçre
21:45
10 Ekim
Kosova-Slovenya
21:45
10 Ekim
Almanya-Lüksemburg
21:45
10 Ekim
Kuzey İrlanda-Slovakya
21:45

Ozan Kabak, 1.5 yıl sonra sahalara döndü!

Milli formayla İtalya maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası yaklaşık 1.5 yıldır forma giyemeyen Ozan Kabak sahalara geri döndü.

calendar 10 Ekim 2025 16:27
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İtalya - Türkiye maçında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık 1.5 yıldır sahalardan uzak kalan Ozan Kabak'tan sevindirici haber geldi.

HAZIRLIK MAÇINDA OYNADI

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Kabak, milli maç arasında takımının 2. Lig temsilcisi Kaiserslautern ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında görev aldı.

Maç, Dietmar Hopp Stadyumu'nda basına kapalı oynandı ve Hoffenheim, müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

45 DAKİKA SAHADA KALDI

1,5 yıl sonra sahalara dönen milli stoper Kaiserslautern'e karşı ilk 11'de sahaya çıktı ve 45 dakika forma giydi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
