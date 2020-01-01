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Oubre'den 10 üçlük, LaMelo'dan triple-double!

Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball ile forvet Kelly Oubre Jr., Hornets'ın Indiana Pacers'a karşı 158 sayı bulup takım tarihi rekorunu kırarak galip geldiği maçta takımlarının en dikkat çeken isimleri oldular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Charlotte Hornets yıldızı LaMelo Ball ile forvet Kelly Oubre Jr., Hornets'ın Indiana Pacers'a karşı 158 sayı bulup takım tarihi rekorunu kırarak galip geldiği maçta takımlarının en dikkat çeken isimleri oldular.

Oubre Jr. 158-126 galip gelinen karşılaşmada 39 sayı kaydederek Hornets'ın en skorer oyuncusu olurken, LaMelo 29 sayı, 13 asist ve 10 ribaundlık bir triple-double performansı sergiledi:


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