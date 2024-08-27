Osman Zeki Korkmaz: 'Üretirken kazanıyoruz'

Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında sahasında Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup eden Uğur Okulları İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez." dedi.



Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında "Urfaspor'un kalabalık bir savunma anlayışla oynayacağını tahmin ediyorduk. Ligde böyle pek çok maç oynayacağız." ifadelerini kullandı.



1. Lig'de herkesin İstanbulspor'un oyunundan bahsettiğini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:



"İstanbulspor göze hoş gelen futbol oynuyor, maçları izleniyor. Bu, bakalım bizi nereye götürecek. Biz sahaya skor almak, sonuç almak için ya da ligi belli bir yerde bitirmek için çıkmıyoruz. Biz sahaya farklı bir oyun kimliği ortaya koymak için çıkıyoruz. Sonuç bunun arkasından gelecek."



Maçın 63. dakikasında oyuna girdikten sonra 90+6. dakikada takımının 3. golünü atan Diarra hakkında ise Korkmaz, "Oyuna giren Diarra'nın profesyonel bir maçı yok. Burada üniversite öğrencisi. Sadece futbol akademisi geçmişi var. 3 haftadır bizimle antrenmanlara çıkıyor. Zaten 3. antrenmanda hemen başkana 'imza atalım.' dedik. İki haftadır ona takımın oyununu anlatıyoruz ve bugün çıktı golünü attı. Oyun üretiyoruz, oyuncu üretiyoruz ve bunları yaparken maç kazanıyoruz. Bunun hazzı hiçbir şeye değişilmez." şeklinde konuştu.





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