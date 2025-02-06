Osman Zeki Korkmaz: 'Süper Lig'deki takımlar bu kadar parayı ligde şampiyon olmak için mi harcıyorlar?'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci hafta maçında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, Süper Lig takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'na rotasyonla çıkmasını eleştirdi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'den sonra kupanın ikinci bir platform olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'deki takımlar bu kadar parayı ligde şampiyon olmak için mi harcıyorlar? Ligin kalitesi ortada, Avrupa'da yokuz. Zaten orada bir şeyleri düzeltememişken ikinci bir platformu yok sayıyoruz. Kulüpler bu kadar parayı ligde 38 maç yapmak için mi harcıyor? Zaten Avrupa'da bir şey yapamıyoruz. Bir de Türkiye Kupası'nı önemsemiyoruz. Sonra İngiltere'nin, Almanya'nın oyun seviyesine öykünüyoruz. Bu takımlar Avrupa kupaları, Alman Kupası, Bundesliga, FA Cup, Premier Lig maçları oynuyorlar. Biz Süper Lig ve 1. Lig'deki takımların 10-20 katı altında bütçeyle iki kulvarda oynamak istiyoruz." diye konuştu.



Kasımpaşa'nın genç oyuncularla çıkacağını bildikleri için süre alamayan oyunculara şans verdiğini söyleyen Korkmaz, "Devre arasında denemeden kadromuza kattığımız, az süre alan oyuncularla sahaya çıktı. 8 oyuncu ilk kez İstanbulspor formasıyla sahaya çıktı ama biz yine de A takımdar bazı oyuncuları oynattık. Erzurumspor maçında belki daha fazla oynatacağız. Rakibin tercihine saygı duyuyorum. Üst düzey futbolcularla daha fazla üst düzey maç yapmak gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Kupada daha çok maç oynanabileceğinin altını çizen Korkmaz, "6 takımlı grupta 4 maç da oynanabilirdi. Burası daha cazip hale getirilebilirdi. İnsanlar daha kaliteli maçlar izlemek istiyor. İstanbulspor olarak mali disiplin içindeki bütçemiz ve kısıtlı kadromuzla lig mücadelesi verirken kupayı boşlamadık. Son maça büyük bir motivasyonla çıkacağız. Türk futbolunu tek bir platforma geliştiremeyiz. Kupayı önemsemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Zeki Korkmaz, konuşmasının öncesinde ise 6 Şubat depreminin yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.



