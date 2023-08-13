Osman Şenher: 'Trabzonspor maçı da zor geçecek'

Milliyet Gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.
İşte Şenher'in yazısından öne çıkanlar;
"Yeni sezonun ilk birkaç haftası, bütün takımlar için sıkıntılı geçer. Evet, Galatasaray, Avrupa kupalarında hafta içi maç oynuyor ama şu an haftada iki karşılaşma oynayacak fizik gücünde olan futbolcusu yok gibi veya çok az.
'TRABZONSPOR MAÇI ZOR GEÇER'
Eminim bugün Okan Hoca'ya herkes sallayacak, 'Neden bu yıldızlar Kayseri maçında 3-4 gol atmadı' diyecekler. O yıldızların şu an için hazır olmadıklarını düşünmeden bunu söyleyecekler. Bu sıkıntı birkaç hafta devam edecek. Önümüzdeki haftadaki Trabzonspor maçı da kolay geçmeyecek. Ne var ki sarı-kırmızılılar kendi sahasında oynayacak. 50 bin taraftarın desteği illa ki takımın gücünü artıracak. Cim-Bom'un tam hazır olması için de haftalar gerekiyor.
'KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK'
Sonuçta karalar bağlamaya gerek yok. Avrupa maçları daha önemli. Bu karşılaşmanın telafisi var ama Avrupa'nın telafisi yok. Çok kısa sürede Okan Hoca'nın elinde bu takım yine oynadığı futbolla herkese keyif verir."
İşte Şenher'in yazısından öne çıkanlar;
"Yeni sezonun ilk birkaç haftası, bütün takımlar için sıkıntılı geçer. Evet, Galatasaray, Avrupa kupalarında hafta içi maç oynuyor ama şu an haftada iki karşılaşma oynayacak fizik gücünde olan futbolcusu yok gibi veya çok az.
'TRABZONSPOR MAÇI ZOR GEÇER'
Eminim bugün Okan Hoca'ya herkes sallayacak, 'Neden bu yıldızlar Kayseri maçında 3-4 gol atmadı' diyecekler. O yıldızların şu an için hazır olmadıklarını düşünmeden bunu söyleyecekler. Bu sıkıntı birkaç hafta devam edecek. Önümüzdeki haftadaki Trabzonspor maçı da kolay geçmeyecek. Ne var ki sarı-kırmızılılar kendi sahasında oynayacak. 50 bin taraftarın desteği illa ki takımın gücünü artıracak. Cim-Bom'un tam hazır olması için de haftalar gerekiyor.
'KARALAR BAĞLAMAYA GEREK YOK'
Sonuçta karalar bağlamaya gerek yok. Avrupa maçları daha önemli. Bu karşılaşmanın telafisi var ama Avrupa'nın telafisi yok. Çok kısa sürede Okan Hoca'nın elinde bu takım yine oynadığı futbolla herkese keyif verir."