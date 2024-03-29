Osman Şenher: 'Toplumu futbol ile kutuplaştırıyorlar'

Milliyet yazarı Osman Şenher, son günlerde yaşanan gelişmeleri köşe yazısında değerlendirdi.



İşte Şenher'in yazısından öne çıkan kısımlar;



"En büyük zevkimiz futbol maçlarıydı. Ülke ne kadar sıkıntılı da olsa hafta sonu oynanan maçlar insanlara keyif verir ve oyalardı. Şimdi geldiğimiz noktaya ve yaşadıklarımıza bakın.





"ÜLKEYİ KARIŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Öyle bir noktaya gelindi ki, MHK'nin hakem konuşmaları yurt dışına gönderiliyor, orada montaj yapılıp tekrar Türkiye'ye gönderiliyor. Evet, Galatasaray -Antalya maçı için konuşuyorum.

Ortalık birbirine giriyor. Mağduru oynayanlar mı ararsınız, sarı-kırmızılıları kötüleyenler mi? Daha sonra federasyon bunun altından kalkamayacağını anlıyor ve o maç için orijinal görüntüleri yayınlıyor. Arkasına da Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını ekleyip insanların neyin doğru olduğuna karar vermesini sağlıyor.

Burada amaç ne olabilir? Cımbızla Galatasaray maçındaki hakem konuşmalarını montaj yap, insanları ayağa kaldır; herkesi birbirine kırdır, insanların artık uyanması lazım. Bunların kim olduklarını bilmiyorum ama spor üzerinden ülkemizi karıştırmak isteyenler var bu kesin. Bu oyunlara gelmemek lazım. İkinci konu ise o konuşmaları yurt dışına çalıp gönderen tekrar Türkiye'ye yayınlayan her kimse bunlar bulunup en büyük cezayı almadıktan sonra bu işin önüne geçemezsin.



"SPOR BAKANI HAREKETE GEÇMELİ"



Federasyon başkanı gitse, MHK Başkanı gitse onların yerine başkaları da gelse yine değişen bir şey olmayacak. Aşağıda neler oluyor? Bu kötü insanlar, bize futbolu zehir edenler kim? Mutlaka ortaya çıkarılması gerekir.



Düşünebiliyor musunuz, 7 Nisan'da Süper Kupa maçı oynanacak. O maça hangi hakem tayin edilecek? MHK'nin elinde bir tane gördüğünü cesurca düdük çalarak kuralları uygulayan hakem kalmadı. Hakemler de tedirgin. Bu şekilde futbolumuz daha ne kadar gider? Bunun tedbirlerini almak için Spor Bakanı mutlaka bir şeyler yapmalı."