Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı!

Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, 19. dakikada Victor Osimhen ile 1-1'lik eşitliği buldu.
Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu golle sarı-kırmızılı takımda 43. kez gol sevinci yaşadı ve teknik direktörü Okan Buruk'u yakaladı.
Okan Buruk, futbolculuğu döneminde Galatasaray'da 306 maçta 43 kez gol sevinci yaşamıştı.
