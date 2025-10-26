27 Ekim
Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, teknik direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılılardaki gol sayısını yakaladı. [43]

26 Ekim 2025 17:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı!
Süper Lig'de Göztepe ile karşılaşan Galatasaray, 19. dakikada Victor Osimhen ile 1-1'lik eşitliği buldu.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, bu golle sarı-kırmızılı takımda 43. kez gol sevinci yaşadı ve teknik direktörü Okan Buruk'u yakaladı.

Okan Buruk, futbolculuğu döneminde Galatasaray'da 306 maçta 43 kez gol sevinci yaşamıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
