Osimhen: 'Morata için çok mutluyum'

ikas Eyüpspor karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Victor Osimhen: "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler.
Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen: "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler.
Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız." ifadelerini kullandı.