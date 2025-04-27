Osimhen: "Morata için çok mutluyum"

ikas Eyüpspor karşısında Galatasaray'ın üçüncü golünü kaydeden Victor Osimhen maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osimhen: 'Morata için çok mutluyum'
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27 Nisan 2025 21:59
Son güncelleme 27 Nisan 2025 22:33
ikas Eyüpspor karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden Victor Osimhen maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen: "Kazandığımız için çok mutluyum. Çok önemliydi bu maçı kazanmak. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve onlara saygı duyuyoruz. İyi bir sezon geçirdiler.

Daha fazla puana ihtiyacımız vardı. 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığım için çok mutluyum. Morata için de mutluyum. Bu puanlar şampiyonluk yolunda çok önemli. Galatasaray olarak kendimize odaklandık ve her maça ayrı bakıyoruz. Bir sonraki maça bakacağız." ifadelerini kullandı. 

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