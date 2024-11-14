Osimhen'in odağı Galatasaray

Galatasaray'da attığı müthiş gollerle ses getiren ve Avrupa'da dev kulüplerin radarında olan Victor Osimhen'in aklı fikri sadece sarı-kırmızılılarda. Nijeryalı yıldız ara dönemde hiçbir kulüple görüşme yapmak istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Osimhen'in odağı Galatasaray
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14 Kasım 2024 08:56
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, ocak ayı transfer döneminde hiçbir kulüple görüşmek istemiyor.

Sezon sonuna kadar kesin olarak Galatasaray'da kalmak isteyen Osimhen, Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekibin üst üste 3. lig zaferini elde edip 5. yıldızı takmak istediğini iyi bilen 25 yaşındaki forvet, sadece bu konuya odaklanmak istiyor.

GALATASARAY BONSERVİSİ İSTİYOR

Öte yandan Osimhen'i bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Galatasaray da bu konuda çalışmalarına devam ediyor.

PERFORMANSI

Galatasaray'da 9 maçta süre bulan Nijeryalı yıldız, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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