Osimhen için United'dan 100 milyon ve Cristiano talebi

Avrupa'da transferin bitmesine kısa bir süre kala Cristiano Ronaldo'nun yeni kulüp arayışları sürüyor.



Portekizli süperstarın menajeri Jorge Mendes, Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir kulüpte oynayabilmesi için tüm kozlarını oynarken gündeme Napoli'yle ilgili ilginç bir müzakere yansıdı.



İtalyan medyası, Manchester United'ın Napoli'den Victor Osimhen teklifinde Cristiano Ronaldo'nun kullanılacağını duyurdu ancak İtalyan ekibinin bu transfer için istekleri dikkat çekti. Napoli'nin Osimhen transferi için Manchester United'dan 100 milyon euro bonservise ek olarak Cristiano Ronaldo'nun kiralık anlaşmayla alınması ve maaşının yüzde 70'lik kısmının ise United tarafından karşılanmasını istediği öne sürüldü.



Futbol tarihinin en büyük yıldızlarından olan 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo 2003'te Sporting'den Manchester United'a 19 milyon euroya, 2009'da Real Madrid'e 94 milyon euroya, 2018'de Juventus'a 117 milyon euroya ve 2021'de yeniden Manchester United'a 15 milyon euroya transfer olmuştu.



Kendi isteğiyle sezon başı kampının sonuna katılan Cristiano Ronaldo, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 3 maçta 131 dakika süre aldı.





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