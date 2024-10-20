Osimhen, dünya futbol tarihine geçti! Ronaldo'ya yaklaştı

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor maçında attığı harika golde 2.32 metre yüksekliğine çıktı. Bu gol, dünya futbol tarihinde 2,30 metre barajını geçen 2 röveşata golü arasında yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Osimhen, dünya futbol tarihine geçti! Ronaldo'ya yaklaştı
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20 Ekim 2024 12:18
Son güncelleme 20 Ekim 2024 12:24
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Süper Lig'de Antalyaspor'a attığı röveşata golü, dünya futbolu tarihinde 2,30 metre yükseklik sınırını aşan iki röveşata golünden biri olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı takımın Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta Osimhen'in 2,32 metre yükseklikten attığı röveşata golü, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid'in Juventus'u deplasmanda 3-0 yendiği maçta, Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metre yükseklikten attığı röveşata golüyle birlikte tarihte 2,30 metre barajını geçen 2. gol oldu.

Dünyada yılın en güzel golleri arasında yer alması beklenen Osimhen'in röveşata gölü, yıldız futbolcunun 2,32 metre yükseklikte topla buluşmasıyla öne çıktı.

RONALDO'YA ÇOK YAKLAŞTI!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki golcüsünün, röveşata esnasında 2,32 metre yüksekliğe çıkarken, tarihte en yüksekten atılan röveşata golü olan Cristiano Ronaldo'nun 2,38 metreden attığı gole de çok yaklaştı.

Victor Osimhen, kaydettiği gol ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında ilk seferde denemek istedim ama rakip bana yetişti. Eğer deneyip ona dokunsaydım serbest vuruş olacaktı. O yüzden topun sıçramasına izin verdim, rakip de düştü. Böyle daha kolay oldu.

"BALİSTİK FÜZE GİBİYDİ"

Uzun zamandır böyle bir gol atmak istiyordum, doğru zamanda geldi. Balistik füze gibiydi. Hakem pozisyonu kontrol ederken ben de Apo'ya bakıyordum. Apo(Abdülkerim Bardakcı) bana geldi ve "ya ofsaytsa ne yapacaksın?" diye sordu. Ben de "endişe etme gol olduğunu göreceğiz" dedim. Ama gerçekten çok iyi goldü. Akılalmaz bir goldü." 

 
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