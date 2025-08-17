17 Ağustos
Gençlerbirliği-Antalyaspor
19:00
17 Ağustos
Konyaspor-Gaziantep FK
19:00
17 Ağustos
Başakşehir-Kayserispor
21:30
17 Ağustos
Beşiktaş-Eyüpspor
21:30
17 Ağustos
Sivasspor-Bodrum FK
19:00
17 Ağustos
Belediye Vanspor-Esenler Erokspor
19:00
17 Ağustos
Manisa FK-Hatayspor
21:30
17 Ağustos
Sakaryaspor-Iğdır FK
21:30
17 Ağustos
N. Forest-Brentford
16:00
17 Ağustos
Chelsea-C.Palace
16:00
17 Ağustos
M. United-Arsenal
18:30
17 Ağustos
Celta Vigo-Getafe
18:00
17 Ağustos
Athletic Bilbao-Sevilla
20:30
17 Ağustos
Espanyol-Atletico Madrid
22:30
17 Ağustos
Brest-Lille
16:00
17 Ağustos
Angers-Paris FC
18:15
17 Ağustos
Auxerre-Lorient
18:15
17 Ağustos
Metz-Strasbourg
18:15
17 Ağustos
Nantes-PSG
21:45
17 Ağustos
Go Ahead Eagles-Ajax
2-2
17 Ağustos
FC Twente-PSV Eindhoven
15:30
17 Ağustos
Sporting CP-Arouca
22:30

Osimhen'den Şahan Gökbakar'a rol teklifi

Victor Osimhen ile Şahan Gökbakar bir araya geldi. Yıldız futbolcu Şahan Gökbakar'dan filmde bir rol istedi.

17 Ağustos 2025 14:24
Haber: Sporx.com
Osimhen'den Şahan Gökbakar'a rol teklifi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, saha içindeki performansıyla birlikte saha dışındaki neşeli tavrıyla da dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Şahan Gökbakar ile bir araya gelen Victor Osimhen esprili tavırlarıyla yüzleri güldürdü.

Şahan Gökbakar ile çekilen fotoğrafın ardından yıldız golcü, "Bana filmlerinde rol verecek misin?" şeklinde ünlü oyuncuya soru yöneltti. Şahan Gökbakar'ın cevabı ise "Tabii ki verceğim" oldu.

Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 8 filminde bir sürpriz yapalım mı?" şeklindeki paylaşımı, akıllara "Victor Osimhen, Recep İvedik 8'de rol alacak mı?" sorularını getirdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
2 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
3 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
4 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
5 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
8 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
9 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
10 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
18 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
