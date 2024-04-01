Osayi Samuel'den flaş paylaşım!

Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, sosyal medya hesabından 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul için bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel'den flaş paylaşım!
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01 Nisan 2024 11:40
Fenerbahçe forması giyen Bright Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Nijeryalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "2 Nisan'ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar. En büyük Fener." ifadelerini kullandı.

Osayi Samuel, bu paylaşımına ayrıca sarı-lacivert kalp emojileri de ekledi.

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 30 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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