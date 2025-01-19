Osasuna - Rayo Vallecano maçında eşitlik bozulmadı

İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Rayo Vallecano, deplasmanda Osasuna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Osasuna - Rayo Vallecano maçında eşitlik bozulmadı
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19 Ocak 2025 22:27
İspanya La Liga'nın 20. hafta maçında Rayo Vallecano, Osasuna'ya konuk oldu. El Sadar Stadyumu'ndaki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Rayo Vallecano'nun tek golünü 19'da Sergio Camello attı. Osasuna'ya beraberliği getiren golü ise dakika 60'da Raul Garcia kaydetti.

Rayo Vallecano ve Osasuna bu maçın ardından puanlarını 26 yaptı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Rayo Vallecano, Girona'yı konuk edecek. Osasuna, Las Palmas deplasmanına gidecek.
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