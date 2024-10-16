Ortahisar Belediyespor evinde galip!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Kırşehir Belediyesspor'u 32-27 mağlup etti.
Ev sahibi takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar Belediyespor, maçı 32-27 kazandı.
Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor ligde 2. galibiyetini elde ederken, Kırşehir Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.
Ev sahibi takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar Belediyespor, maçı 32-27 kazandı.
Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor ligde 2. galibiyetini elde ederken, Kırşehir Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.