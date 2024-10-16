Ortahisar Belediyespor evinde galip!

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Kırşehir Belediyesspor'u 32-27 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ortahisar Belediyespor evinde galip!
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16 Ekim 2024 17:15
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasında Ortahisar Belediyespor, konuk ettiği Kırşehir Belediyesspor'u 32-27 mağlup etti.

Ev sahibi takım, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Ortahisar Belediyespor, maçı 32-27 kazandı.

Bu sonuçla Ortahisar Belediyespor ligde 2. galibiyetini elde ederken, Kırşehir Belediyespor henüz galibiyetle tanışamadı.

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