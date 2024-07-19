Orlando Magic, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre tecrübeli guard Cory Joseph ile iki yıllık sözleşme imzaladı.



32 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Joseph'in, Orlando'nun genç kadrosuna tecrübeli bir oyuncu olarak deneyim katması bekleniyor.



Geçtiğimiz sezon Joseph, Golden State Warriors formasıyla 26 maçta forma giymiş ve ortalama 11 dakika civarı süre alarak 2,4 sayı, 1,2 ribaund ve 1,6 asistle oynamıştı.





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