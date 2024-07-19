Orlando, Cory Joseph'ı kadrosuna kattı

Orlando Magic, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre tecrübeli guard Cory Joseph ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Orlando, Cory Joseph'ı kadrosuna kattı
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19 Temmuz 2024 14:47
Orlando Magic, HoopsHype'tan Michael Scotto'nun haberine göre tecrübeli guard Cory Joseph ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

32 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu Joseph'in, Orlando'nun genç kadrosuna tecrübeli bir oyuncu olarak deneyim katması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Joseph, Golden State Warriors formasıyla 26 maçta forma giymiş ve ortalama 11 dakika civarı süre alarak 2,4 sayı, 1,2 ribaund ve 1,6 asistle oynamıştı.

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