Orkun'un golü, Feyenoord'a yetmedi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Feyenoord, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün gol attığı maçta sahasında Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Orkun'un golü, Feyenoord'a yetmedi!
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07 Nisan 2022 21:44
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, kendi sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma gol yağmuruna sahne olurken, kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Mücadelede ev sahibi ekibin golleri; Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.

 

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