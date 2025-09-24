Orkun Kökçü'den performansı hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



"KONTROL BİZDEYDİ AMA İKİNCİ YARIDA DÜŞÜŞ YAŞADIK"



Mücadeleyi değerlendiren Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum, kontrol bizdeydi, topu iyi çevirdik. 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Kolay top kayıpları yaptık, daha büyük bir skor olabilirdi. 3 puan için mutluyuz. En önemlisi o şu anda. Güzel bir sonuç ama daha da iyi olmalıyız." dedi.

Kendi performansına da değinen milli oyuncu,ifadelerini kullandı.Performansını geliştirmeye odaklandığını söyleyen Kökçü,sözleriyle açıklamalarını tamamladı.