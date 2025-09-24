24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
1-141'
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
0-4
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
0-0
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
2-0DA
24 Eylül
Verona-Venezia
4-5
24 Eylül
Parma -Spezia
6-5
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
0-038'
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
2-2
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
2-251'
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
2-283'
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
0-141'
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
2-0DA
24 Eylül
Huddersfield -M.City
0-1DA
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
0-09'
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
0-010'
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
2-0
24 Eylül
Getafe-Alaves
1-1
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
5-0
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
2-0
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
1-1
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
1-4
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
0-241'
24 Eylül
Nice-Roma
0-040'
24 Eylül
Freiburg-Basel
1-041'
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
0-037'
24 Eylül
Braga-Feyenoord
0-041'
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
1-239'
24 Eylül
Como-Sassuolo
2-036'

Orkun Kökçü'den performansı hakkında açıklama!

Beşiktaş'ın milli yıldızı Orkun Kökçü, Kayserispor maçının ardından konuştu.

calendar 24 Eylül 2025 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Orkun Kökçü'den performansı hakkında açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, Kayserispor deplasmanında alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"KONTROL BİZDEYDİ AMA İKİNCİ YARIDA DÜŞÜŞ YAŞADIK"

Mücadeleyi değerlendiren Kökçü, "İyi başladığımızı düşünüyorum, kontrol bizdeydi, topu iyi çevirdik. 3-0'dan sonra ikinci yarıda biraz düştüğümüzü düşünüyorum. Kolay top kayıpları yaptık, daha büyük bir skor olabilirdi. 3 puan için mutluyuz. En önemlisi o şu anda. Güzel bir sonuç ama daha da iyi olmalıyız." dedi.



"BENİM SEVİYEMDE BİR OYUNCU ÖYLE TOP KAYBI YAPAMAZ"

Kendi performansına da değinen milli oyuncu, "İlk yarıda iyi başladık. Top bizdeydi. Kendi açımdan da iyi başladığımı düşünüyorum. İkinci yarıda biraz top kayıpları oldu. Benim seviyemde bir oyuncu öyle top kaybı yapamaz." ifadelerini kullandı.

"İYİ YOLDAYIM, DAHA İYİ OLACAĞIM"

Performansını geliştirmeye odaklandığını söyleyen Kökçü, "Elimden geleni yapıyorum. Mutluyum ama kendi performansım daha iyi olabilir. Kendime güveniyorum. Bunu pek kafamda tutmuyorum, rahatım. Daha iyi olacağım, iyi yoldayım ben." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
