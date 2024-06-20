Oosterwolde'nin bonservisi belli oldu

İtalya'dan önemli takımların transfer listesinde yer alan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde'nin menajeri Sarı-lacivertli kulübe, gelen resmi teklifleri iletti. Fenerbahçe, Hollandalı oyuncunun bonservis bedelini de belirledi.
''25 MİLYON EURO GETİRİN''
Sarı-lacivertli yönetim, "25 milyon euroyu getirirsen gitmesine izin veririz" yanıtını Hollandalı oyuncunun menajerine iletti.
EN FAZLA 15 MİLYON
Jayden için en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 1.89 boyundaki yıldız isim bu maçlarda 2 gol kaydetti.
''25 MİLYON EURO GETİRİN''
Sarı-lacivertli yönetim, "25 milyon euroyu getirirsen gitmesine izin veririz" yanıtını Hollandalı oyuncunun menajerine iletti.
EN FAZLA 15 MİLYON
Jayden için en fazla önerilen miktarın ise 15 milyon euro olduğu belirtildi. 23 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'ye Parma'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
Oosterwolde, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıktı. 1.89 boyundaki yıldız isim bu maçlarda 2 gol kaydetti.