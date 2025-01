Onur Talay: 'Orta hakemin de yabancı olmasını istiyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 yenilen Sipay Bodrum FK'de yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Onur Talay, maçın ikinci yarısında penaltı bekledikleri pozisyonla ilgili hakem Mehmet Türkmen'e tepki gösterdi.Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamaları da bulunan Talay, siyah-beyazlı takıma karşı pozitif futbol oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını dile getirdi.Beşiktaş'ı galibiyetten dolayı tebrik eden Bodrum FK yöneticisi, "Güzel bir maç oldu. Beşiktaş'ı, yeni yönetim kurulu ve sayın başkanı da tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Soğuk bir akşam, zor bir saha ve zemin. Her iki takım da elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Sonucunda kazanan Beşiktaş oldu." diye konuştu.İlk yarıda iki basit gol yediklerini aktaran Talay, sözlerini şöyle sürdürdü:"İkinci yarıya baktığımızda ciddi bir top kontrolümüz var. Direkten dönen topumuz var. İkinci yarıda sanıyorum ceza sahasında 25 kere topla buluşmuşuz. Toplam maç boyunca 42 defa ceza sahası içerisinde topla buluşmamız var. Pozitif futbol oynadık. Buraya gelip yatmadık. Zaman geçirmeye çalışmadık. Degajlar bir dakika sürmedi. Yerden kalkmamazlık da yapmadık. Tamamen açık bir futbol oynadık. Bileğimizin hakkıyla burada puan veya puanlar almaya geldik. Ama neticesinde futbol bu, kaybettik. Evimize bu şekilde dönüyoruz.""Taraftarımızdan da bu noktada özür diliyoruz ama oyuncu arkadaşlarımı da sonuna kadar tebrik ediyorum. Teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Özellikle Volkan hocamız geldikten sonra iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Açık futbol oynamaya çalışıyoruz."İlk devreyi tamamladık. İkinci devre oynanacak. Maçlarımız var. Bu maçların neticesinde inanıyorum ki ligde kalacağız ve iyi noktada da bu ligi bitireceğiz."Karşılaşmanın 62. dakikasında Taylan Antalyalı ile Felix Uduokhai arasında yaşanan pozisyonla ilgili müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimini eleştiren Onur Talay, şunları kaydetti:"Taylan'ın pozisyonu incelemesiyle beraber toplam 7 dakika sürdü. Kamuoyu zaten her şeyi gördü. Hakem hocaları eminim bunları yorumlayacaktır. VAR'a çağrılan bir orta hakem, iyi de bir hakem. Yani hep böyle övülüyor. Yok işte 'Oyunu kesmiyor' diye. Mehmet Türkmen'den bahsediyorum. Az önce başkanımız Fikret Öztürk'le de görüştüm. Kendisi de aynı dertten muzdarip. Yani madem ikinci yarıda hayata geçirilecek olan bir karar var, VAR hakemleri yabancı olacak. VAR hakemleri yabancı olsa da orta hakem eğer bu kararı vermezse biz ne için çabalıyoruz?""Sipay Bodrum FK hiç kimseye 5 kuruş borcu olmayan, devlete 5 kuruş vergi borcu olmayan bir kulüp. Mümkün olduğu kadar her şeyi kuralıyla yapmaya gayret ediyoruz. Profesyonelce yönetmeye çalışıyoruz ama iyi hakem dediğimiz arkadaş dahi bu kadar açık bir pozisyonda 1,5 dakika neyi inceledin sen? Geldin, baktın. Ayağa basmanın bariz olduğunu görüyorsun. Ceza sahası içerisinde ayağı basma varsa bu ceza sahasının dışında olsa dahi benzer bir pozisyonda sen faul vermeyecek misin? Ben bunu anlamakta zorluk çekiyorum."İkinci yarıda topa hakim olduklarının altını çizen Talay, "Rüzgarı arkamıza almışız. 20 dakikadır atak üstüne atak yapıyoruz. Siz o bariz penaltıyı vermediğinizde o futbolcuların psikolojisini tahmin edebiliyor musunuz? Zaten ben burada kazanamayacağım psikolojisiyle geri çekiliyorlar. Doğal olarak ayakları geri geri gitmeye başlıyor.""Ben yazık günah diyorum. VAR hakemi yabancı olacak. O zaman orta hakemleri de yabancı yapsınlar. Bizim güvenimiz gerçekten Bodrum FK olarak kalmadı. Biz kime güveneceğiz? VAR hakemi geldi, kararı verdi. Orta hakem uymadı, bu işten ne anladık? Orta hakemleri de değiştirsinler. Orta hakemler de o zaman yabancı olsun. Canımız gerçekten çok yanıyor. Eğer bir oyunlar oynanıyorsa da kulüp olarak biz bu oyunu bozmasını da biliriz." ifadelerini kullandı.Talay, bir basın mensubunun "Yabancı orta hakem talebiniz olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:"Talebimiz muhakkak olacak. Yani görünen köy kılavuz istemez. Bakıyorsunuz şu anda VAR hakeminin yabancı olması neyi değiştirecek ki? Orta hakem eğer o karara uymazsa. Gelip bir de 1,5 dakika boyunca sen neyi inceliyorsun? Neye bakıyorsun? O kadar bariz bir pozisyonda neye istinaden, darbenin şiddetine göre mi vermiyorsun? Darbe var. Bu kadar bariz bir darbe olmasına rağmen siz bunu vermiyorsanız ben buna art niyet ararım."Yabancı VAR hakemlerinin çözüm olacağına inanmadığını da aktaran Talay, "Şu saatten sonra inanmıyorum. Siz inanıyor musunuz? Yani yabancı VAR geldi, dünyanın en iyi VAR hakemlerini getirdiniz. İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan artık nereden gelecekse bilmiyorum. Ama orta hakemlerimiz eğer o karara riayet etmeyeceklerse ve bu kadar bariz bir pozisyonda riayet etmeyeceklerse nasıl bir sonuç çıkacak? O zaman orta hakem değişsin. Yan hakemler de değişsin. Tamamen yabancı hakemlerle oynayalım. Yazık günah gerçekten her şeye yazık. Zamanımıza yazık. Paramıza yazık." değerlendirmesinde bulundu.