Onur Gözbaşı: "Toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz"

Yukatel Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, ligde Konyaspor'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Onur Gözbaşı: 'Toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mart 2022 17:59
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkan yardımcısı Onur Gözbaşı, toparlanacaklarına inandığını söyledi.

Gözbaşı, maçın ardından yaptığı açıklamada, 2 haftadır alınan sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Ligin güçlü takımlarına karşı skor üstünlüğü yakalamalarına rağmen maçın sonunu getiremediklerine dikkati çeken Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Bir şansızlık mı? Bunu teknik heyetimizle değerlendireceğiz. Bunu nasıl kırabiliriz, yollarını arayacağız. Takımımızın arkasındayız. Tekrar toparlanıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde kupa yarı finali var. Lig devam ediyor. Güçlü takımlar karşısında skor üstünlüğünü ele geçirip bunu tutamamak, gol pozisyonları da geliyor, onları değerlendirememek... Bunları şansızlık olarak değerlendiriyorum fakat bunu mutlaka teknik heyetimizle görüşüp, çözüm arayacağız."

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.