Onur Gözbaşı: 'Toparlanıp, yolumuza devam edeceğiz'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 yenilen Yukatel Kayserispor'un kulüp başkan yardımcısı Onur Gözbaşı, toparlanacaklarına inandığını söyledi.



Gözbaşı, maçın ardından yaptığı açıklamada, 2 haftadır alınan sonuçlar nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.



Ligin güçlü takımlarına karşı skor üstünlüğü yakalamalarına rağmen maçın sonunu getiremediklerine dikkati çeken Gözbaşı, şunları kaydetti:



"Bir şansızlık mı? Bunu teknik heyetimizle değerlendireceğiz. Bunu nasıl kırabiliriz, yollarını arayacağız. Takımımızın arkasındayız. Tekrar toparlanıp yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde kupa yarı finali var. Lig devam ediyor. Güçlü takımlar karşısında skor üstünlüğünü ele geçirip bunu tutamamak, gol pozisyonları da geliyor, onları değerlendirememek... Bunları şansızlık olarak değerlendiriyorum fakat bunu mutlaka teknik heyetimizle görüşüp, çözüm arayacağız."





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